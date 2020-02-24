Erzincan Müftüsü Çetin: "Üç aylar hata ve eksiklerden kendimizi arındırma ayıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Müftüsü Çetin: 'Üç aylar hata ve eksiklerden kendimizi arındırma ayıdır' - Son Dakika

Erzincan Müftüsü Çetin: "Üç aylar hata ve eksiklerden kendimizi arındırma ayıdır"

14 dakika önce

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, 3 aylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzincan Müftüsü Çetin:

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, 3 aylarla ilgili açıklamalarda bulundu. 3 aylarda yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Çetin, "Bu aylarda bol bol tövbe etmeliyiz. Varsa yanlışlarımız, hatalarımız, eksiklerimiz bunlardan kendimizi arındırmalıyız. Mümkün olduğu kadar oruç tutmalı yani ramazana hazırlık yapmalıyız. Bunun yanında nafile ibadetlerimizi artırmalıyız" dedi.


Manevi bir yenilenme mevsimi olarak insanlara gelen mübarek üç aylardan biri olan Recep ayı yarın başlıyor. 3 aylarla ilgili açıklama yapan Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, "İslam'da bütün aylar, bütün günler Allah'ındır. Fakat Allah Teala ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) bazı zaman dilimlerinde duaların daha fazla kabul edildiği, Allah Teala ile kul arasında ki perdelerin azaldığı ya da kaldırıldığı zaman dilimleri olarak gösterir bize. Zaman dilimi olarak ta 3 aylar bu hususta Allah Teala'nın rahmetinin daha çok olduğu zaman dilimidir. 3 ayların ilki Recep ayı Allah Teala'nın ayıdır. Şaban ayı Peygamberimiz (S.A.V) Efendimizin ayıdır. Ramazan ayı ise Ümmeti Muhammed'in ayıdır" dedi.


"Recep ayı içerisinde iki mübarek ay vardır"


Üç ayların içerinde bulunun önemli geceler hakkında bilgiler veren çetin, "3 aylar Allah nasip ederse yarın başlıyor. Recep ayı içerisinde iki mübarek ay vardır. Birincisi ilk cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece yani bir hafta sonra 27 Şubat. İkinci mübarek gece ise Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesidir. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allah ile buluştuğu birçok hediyeler alarak dünyaya ümmetinin yanına döndüğü bir gecedir. Ayrıca Şaban ayında Ümmeti Muhammed'in berat edeceği, günahlarından arınacağı bir gece vardır ki bu Şaban ayının 15. gecesi Kelp ovasının sürüsünün koyunlarının tüyleri kadar insanın af edileceği Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından beyan ediliyor. Burada sayısız denilecek kadar Allah'a elini açmış insanını af edileceği bir geceden bahsediyoruz. Ramazan ayı ise baştan itibaren mübarek gecelerden oluşmakta ramazan ayının biri de sonu da mübarek günlerden oluşmaktadır. Fakat içerisin de öyle bir gece vardır ki Kadir gecesi. Bu gece insanlardan gizlenmiştir. Bir ömre bedeldir. Bin aydan daha hayırlıdır" diye konuştu.


"Bu aylarda mümkün olduğu kadar oruç tutulmalı"


Üç aylarda yapılması gerekenlere değinen Müftü Çetin, "Öncelikli olarak bol bol istiğfar etmeliyiz yani tövbe diyerek varsa yanlışlarımız, hatalarımız, eksiklerimiz bunlardan kendimizi arındırmalıyız. Bu aylarda mümkün olduğu kadar oruç tutmalı yani ramazana hazırlık yapmalı. Bunun yanında nafile ibadetlerimizi artırmak ki, bu namaz olabilir, sadaka vermek, fakir ve fukaraları gözetmek şeklinde olabilir. Bütün bunlar bu aylarda diğer aylara göre daha fazla yapılması gereken ibadetlerdir. Bu aylar içerisinde özellikle komşu ve yaşlı ziyaretleri yapmak, gönülleri hoş etmek, gönül alma insanlar arasında küskünlük ve dargınlık varsa bunları gidermeye çalışmak önemlidir. Bu aylarda çok, çok dualar etmeli, Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak kısaca Allah ile beraber olmaya çalışmak gerekir" şeklinde konuştu.


"Ömrün tekrarı yok"


Bu aylar günlerin boşa geçirilmemesi uyarısında da bulunan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, "Ömrün tekrarı yok, giden günlerinde geri getirilmesi şansı yok. Zamanı değerlendirmediğimiz de zaman bakıyorsunuz akıp gitmiş. Yarın keşke biraz daha vaktim olsaydı diyecek zaman gelebilir. Fakat unutmamalı ki o vakit geldiğinde Allah ömrü ne uzatır ne de kısaltır. O gün her şey biter. Bu yüzden her şey bitmeden önce fırsat elimizde iken Bu maneviyat ikliminde bu 3 aylarda her şeyi yeniden değerlendirmek ve tabi ki daha iyi değerlendirmek, Allah'a daha yakın olabilmek elimizdedir" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Emin Çetin, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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