Son Dakika Haberleri: Erzincan Muhtarlık Kavgası Ölümle Bitti

Erzincan Muhtarlık Kavgası Ölümle Bitti

1 saat önce

Muhtarlık kavgası ölümle bittiErzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adayı İsmail Şimşek(45), rakibinin destekçileriyle girdiği kavga sırasında bir işyerinin vitrin camına çarpıp, kırılan cam parçalarının üzerine düştü.

Erzincan Muhtarlık Kavgası Ölümle Bitti, System.String[]
Muhtarlık kavgası ölümle bitti

Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adayı İsmail Şimşek(45), rakibinin destekçileriyle girdiği kavga sırasında bir işyerinin vitrin camına çarpıp, kırılan cam parçalarının üzerine düştü. Şişmek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde meydana geldi. Beldeye 5 kilometre uzaklıktaki Gökçe köyünde muhtar adayı olan İsmail Şimşek ile rakibi A.Y.'yi destekleyenler dün akşam kavga etti. Kavga, köylülerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak taraflar bugün beldede yeniden karşı karşıya geldi. A.Y.'nin destekçileri, Seyfettin Küçük ve Muhammed Küçük'ün bıçak, İsmail Şimşek'in çekiç kullandığı kavga sırasında muhtar adayı, bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kırılan cam ile birlikte düşen İsmail Şimşek, ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası çiftçi İsmail Şimşek, hayatını kaybetti. Yaralanan Seyfettin ve Muhammed Küçük ise Çayırlı Tercan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis ve jandarma belde ile köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Haber-Kamera Coşkun MENEKERZİNCAN, (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:31 Kaynak: DHA

kavga, İsmail Şimşek, Güncel
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