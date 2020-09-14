Erzincan OSB'deki fabrika yangınında tonlarca kereste kül oldu - Son Dakika

Erzincan OSB'deki fabrika yangınında tonlarca kereste kül oldu

ERZİNCAN Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangında, tonlarca kereste yandı.

ERZİNCAN ERZİNCAN Organize Sanayi Bölgesi 'nde bir fabrikada çıkan yangında, tonlarca kereste yandı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında çıktı. Kereste ve pelet üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, fabrika dışında depolanan kerestlere de sıçradı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çalışmayla fabrika ve kerestelere sıçrayan yangını söndürdü. Tonlarca kerestenin kül olduğu yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da traktörlerle yanmayan keresteleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Vali Yardımcısı Enver Yılmaz olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bekledi. Fabrikada büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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