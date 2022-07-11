Erzincan polisi 6 ayda, aranan 571 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Erzincan polisi 6 ayda, aranan 571 kişiyi yakaladı

11.07.2022 14:47
Erzincan polisi 6 ayda, aranan 571 kişiyi yakaladı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 571 aranan şahıs yakalanarak çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 571 aranan şahıs yakalanarak çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 170 bin 385 GBT sorgulamasında, 571 aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 236 kişi gözaltına alınarak bunlardan 86'sı tutuklandı. 8 bin 574 kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan 151 bin 910 araç kontrolünde ise, 18 bin 169 araca cezai işlem uygulanırken 236 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan kontroller ve uygulamalarda ise, 9 adet av tüfeği, 30 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 46 adet kesici alet, 2 kilo 190 gram esrar, 5 adet tarihi eser, 18 litre kaçak içki, 303 gram tütün/nargile, 46 bin 603 adet makaron, 16 bin 526 paket kaçak sigara, 13,529 gram metamfatemin, 27 kilo 927 gram eroin, 1,057 litre kaçak akaryakıt ve 11 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların 2022 yılı ikinci yarısında da aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan polisi 6 ayda, aranan 571 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan polisi 6 ayda, aranan 571 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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