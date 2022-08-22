Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması - Son Dakika
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Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması

22.08.2022 13:04
Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması

Erzincan polisi il ve ilçelerde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirdi.

Erzincan polisi il ve ilçelerde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirdi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerinde de gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda; 63 kıraathane, 6 internet kafe, 3 iddia bayi kontrol edilmiş ve 717 şahsın kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgulaması yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması - Son Dakika
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