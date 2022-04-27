Son dakika haber... Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor

27.04.2022 10:08

Bir son dakika haberine göre - Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor Daha iyi yaşam hayali kuran göçmenleri para karşılığı kaçak yollarla Türkiye'ye daha sonrada Avrupa'ya ulaştırmayı vadeden 'umut tacirlerine' göz açtırılmıyor.

- Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor

ERZİNCAN - Daha iyi yaşam hayali kuran göçmenleri para karşılığı kaçak yollarla Türkiye'ye daha sonrada Avrupa'ya ulaştırmayı vadeden 'umut tacirlerine' göz açtırılmıyor. Erzincan polisinin takibi sonucu Erzurum'da yakalanan 7 göçmen kaçakçısı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve Erzincan'a kadar bir minibüsle getirilen 25'e yakın Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sınırdan girişlerini organize ettikleri ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler Erzurum'da yakalandı. Yakalanan H.G., F.Ş., Ö.B., S.A, Y.A., M.Y ve S.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber... Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor
Son dakika haber... Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor
Son dakika haber... Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor
Son dakika haber... Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Erzincan polisi 'umut tacirlerine' göz açtırmıyor - Son Dakika


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