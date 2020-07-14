Erzincan polisinden 'Huzur Uygulaması' - Son Dakika

Erzincan polisinden 'Huzur Uygulaması'

Erzincan polisinden 'Huzur Uygulaması' Türkiye genelinde yapılan "Huzur Uygulaması" kapsamında Erzincan'da belirlenen noktalarda uygulama yapıldı.

Erzincan polisinden 'Huzur Uygulaması'

ERZİNCAN - Türkiye genelinde yapılan "Huzur Uygulaması" kapsamında Erzincan'da belirlenen noktalarda uygulama yapıldı. Yurt genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla eş zamanlı olarak "Huzur Uygulaması" yapıldı. Gerçekleştirilen "Huzur Uygulamasına' asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubesinden ekipler katıldı. Uygulama kapsamında Erzincan'da belirlenen noktalarda, güzergahtan geçen araçlar durdurularak didik didik arandı. Araçlar ve içerisinde bulunan kişiler de aranırken, şahısların Genel Bilgi Taraması yapıldı. Trafik yönünden bazı araçlara cezai işlem uygulandı.

Erzincan, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan polisinden 'Huzur Uygulaması' - Son Dakika
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14:26
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14:18
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13:51
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
13:45
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
13:44
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
13:12
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
13:06
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
13:04
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
13:03
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
12:51
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