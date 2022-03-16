Erzincan polisinden huzur uygulaması - Son Dakika
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Erzincan polisinden huzur uygulaması

16.03.2022 19:05
Erzincan polisinden huzur uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ve 48 personelin katılımı ile il merkezinde yapılan uygulamada; 9 internet kafe-oyun salonu, 15 kıraathane, 7 kafe ve açık alkol sunumu yapan umuma açık yer kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bir olumsuzluk tespit edilmezken denetimler esnasında 581 şahıs sorgulanarak, yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişiye gerekli işlemler yapıldı. - ERZİNCAN

Erzincan polisinden huzur uygulaması
Erzincan polisinden huzur uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan polisinden huzur uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan polisinden huzur uygulaması - Son Dakika
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