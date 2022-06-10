Erzincan polisinden özverili çalışma

Sel afetinin yaşandığı Erzincan'da, polis ekipleri dur durak bilmeden günün ilk ışıklarına kadar vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ihbardan ihbara koştu.

Erzincan'da dün kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelen ani sel ve su baskını sebebiyle polis ekipleri, Ordu caddesi başta olmak üzere ana arter, cadde ve ara sokaklarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alarak ihbardan ihbara koştu.

Ekipler, mağduriyet yaşayan vatandaşlara, hızlı bir şekilde yardım ederken ayrıca zarar gören iş yerleri ve ikametler için Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün tüm imkanları seferber edildi. Bu çerçevede 50'ye yakın ekip ve 300'e yakın polis sahada görev yaptı. - ERZİNCAN