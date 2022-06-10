Erzincan polisinden özverili çalışma - Son Dakika
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Erzincan polisinden özverili çalışma

10.06.2022 09:35
Erzincan polisinden özverili çalışma

Sel afetinin yaşandığı Erzincan'da, polis ekipleri dur durak bilmeden günün ilk ışıklarına kadar vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ihbardan ihbara koştu.

Sel afetinin yaşandığı Erzincan'da, polis ekipleri dur durak bilmeden günün ilk ışıklarına kadar vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ihbardan ihbara koştu.

Erzincan'da dün kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelen ani sel ve su baskını sebebiyle polis ekipleri, Ordu caddesi başta olmak üzere ana arter, cadde ve ara sokaklarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alarak ihbardan ihbara koştu.

Ekipler, mağduriyet yaşayan vatandaşlara, hızlı bir şekilde yardım ederken ayrıca zarar gören iş yerleri ve ikametler için Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün tüm imkanları seferber edildi. Bu çerçevede 50'ye yakın ekip ve 300'e yakın polis sahada görev yaptı. - ERZİNCAN

Erzincan polisinden özverili çalışma
Erzincan polisinden özverili çalışma
Erzincan polisinden özverili çalışma
Erzincan polisinden özverili çalışma
Erzincan polisinden özverili çalışma
Erzincan polisinden özverili çalışma
YORUMLAR
500
Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekiciyle karşıya geçebildi Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekiciyle karşıya geçebildi Erzincan'da sağanak sele dönüştü Erzincan'da sağanak sele dönüştü
Kaynak: İHA

su baskını, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan polisinden özverili çalışma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan polisinden özverili çalışma - Son Dakika
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