Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı

16.08.2022 09:58
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 61 kişi yakalandı.

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 61 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 61 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 13 bin 845 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 61 kişi yakalandı ve 494 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yapılan 21 bin 840 araç kontrolünde ise, 3 bin 686 araca cezai işlem uygulanırken 32 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan uygulamalarda ise, 101 işyeri kontrol edilerek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kesici alet, 2 adet sahte belge, 2 adet sahte para, 1,8 gram esrar, 135 bin 960 adet makaron, 60,28 gram metamfatemin, 29 kök kenevir, ve bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır'da çekicide 39 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi Tahta kafeste uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement