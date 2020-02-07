Erzincan polisinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Bir şehirler arası yolcu taşıyan otobüs Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durduruldu. Aramada yolcular B.T. (20) ile S.K'nin (25) üzerinden 978,9 gram metamfetamin ele geçirildi.

İki şüphelinin gözaltına alınması sonrası bu kişilerle bağlantısı olduğu belirlenen K.G.(24) de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" iddia edilen kişilere yönelik gerçekleştirilen 3 operasyonda da bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu uyuşturucu hapları sattığı gerekçesiyle evine düzenlenen operasyonda yakalanan N.E.F.K. (24) de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.