Erzincan Pomem 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Töreni - Detaylar
59 dakika önce
-Törenden detaylar -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ERZİNCAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan POMEM 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçileri yemin ve sertifika törenine katıldı.
-Törenden detaylar
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
ERZİNCAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan POMEM 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçileri yemin ve sertifika törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:54 Kaynak: AA
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