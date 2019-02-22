Son Dakika Haberleri: Erzincan Pomem 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Töreni - Bakan Soylu

Erzincan Pomem 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Töreni - Bakan Soylu

12 dakika önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ERZİNCAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan POMEM 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçileri yemin ve sertifika törenine katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ERZİNCAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan POMEM 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçileri yemin ve sertifika törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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