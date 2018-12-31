Erzincan Pomem'de Mezuniyet Töreni

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 22. dönem mezunu olan 344 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 22. dönem mezunu olan 344 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.



Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dönem birincisi Emre Kalaycı, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.



Dereceye giren ilk 3 öğrenciye başarı belgesi, plaket ve hediyeleri verildi.



Törende konuşma yapan Erzincan Valisi Arslantaş Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:



"Bu milleti hiç anlayamıyorlar. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına, tehditlerle, darbelerle, döviz operasyonlarıyla sarsılmayacağına bir türlü inanmıyorlar. Ekonomimize, siyasetimize, birliğimize saldırdılar hiç usanmadılar ama birliğimizle, imanımızla bertaraf ettik. Ahlaklı, vatanına devletine bağlı evlatlarımızın gücüyle, bertaraf ettik. Türkiye bugün, PKK, DAEŞ, FETÖ, DHKPC ile mücadelesini sürdürmekte ve bitirme aşamasına getirmiştir." diye konuştu.



Mezun olan polislere seslenen Vali Arslantaş, "Erzincan POMEM'den mezun olan polisler, İyi polis olmaya hazır mısınız? Milleti, bayrağı, vatanı, devleti, vatandaşın malını, canını namusunu korumaya hazır mısınız? Ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanırsa orada görev yapmaya hazır mısınız? Şehadete yürümek gerektiğinde koşmaya hazır mısınız?" dedi.



Mezun olan polisler hep bir ağızdan "Hazırız" demesi Vali Arslantaş'ı duygulandırarak gözlerinin dolmasına neden oldu.



Vali Arslantaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun. Bu makamlar gelir geçer. Asla hukuktan, vicdandan, annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerinden sapmayın. Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın. Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın."



POMEM Müdürü Alper Özdemir ise eylül ayında başlayan 22. dönem mezunlarının 4 aylık gece gündüz aralıksız olarak sürdürülen eğitimlerin tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi.



"Eğitim öğretim süreleri içerisinde adaylarımıza mesleğimizin ve hukukun gerekleri ve insan haklarına saygı konularında davranış alışkanlıkları kazandırılmıştır. İnanıyoruz ki iyi yetişmiş bir polis hem devlet için vatandaşa hizmet götürmede etkili bir yol hem de vatandaşın zor anında sığınabileceği bir limandır."



Konuşmaların ardından Erzincan POMEM 22. dönem mezunu polisler yemin etti. Yemin töreni sonrası polis memurları aileleri ile bir araya gelerek hasret giderip fotoğraf çekildi.



Törene, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve mezun olan polislerin aileleri ve yakınları katıldı.

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