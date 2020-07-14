Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki şehit ailelerini ziyaret etti.

Erzincan protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki şehit ailelerini ziyaret etti.

Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası


15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve il protokolünden oluşan heyet, şehit ailelerini, 15 Temmuz şehit ailesini ve 15 Temmuz gazisini evlerinde ziyaret ettiler.


Vali Makas ile birlikte, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, bazı kurum müdürleri; Şehit Polis Memuru Hakan Can, Şehit Er Murat Kulikoğlu, 15 Temmuz Gazisi Ali Aydınlar ve 15 Temmuz Şehidi Mete Sertbaş'ın ailelerine konuk oldular.


Şehitlerin aileleri ve gaziyle bir araya gelen Vali Mehmet Makas, 15 Temmuz 2016 günü ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı ve tüm kutsal değerlerimizin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacaklarını ve onların emaneti olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
15:07
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
14:26
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 15:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]