Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Erzincan protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki şehit ailelerini ziyaret etti.



15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve il protokolünden oluşan heyet, şehit ailelerini, 15 Temmuz şehit ailesini ve 15 Temmuz gazisini evlerinde ziyaret ettiler.



Vali Makas ile birlikte, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, bazı kurum müdürleri; Şehit Polis Memuru Hakan Can, Şehit Er Murat Kulikoğlu, 15 Temmuz Gazisi Ali Aydınlar ve 15 Temmuz Şehidi Mete Sertbaş'ın ailelerine konuk oldular.



Şehitlerin aileleri ve gaziyle bir araya gelen Vali Mehmet Makas, 15 Temmuz 2016 günü ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı ve tüm kutsal değerlerimizin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacaklarını ve onların emaneti olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. - ERZİNCAN