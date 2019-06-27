Son Dakika Haberleri: ERZİNCAN RAMPADAN İNERKEN FRENİ BOŞALAN TIR GÜÇLÜKLE DURDURULDU
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ERZİNCAN RAMPADAN İNERKEN FRENİ BOŞALAN TIR GÜÇLÜKLE DURDURULDU

23 dakika önce

Erzincan-Sivas karayolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan geçidinden inmeye çalışan TIR'ın frenleri boşaldı.

Erzincan- Sivas karayolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan geçidinden inmeye çalışan TIR'ın frenleri boşaldı. Kontrolsüz seyreden TIR, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu durdurulabildi.
Olay Erzincan-Sivas karayolu'nun 37'nci kilometresindeki Sakaltutan geçidinde meydana geldi. Serdar Başak idaresindeki 54 LG 015 plakalı TIR'ın rampa inerken freni boşaldı. Aracın kontrolünü kaybettiğini anlayan Serdar Başak, vites küçülterek hızını azaltmaya çalışırken, 155'i arayarak yardım istedi. TIR'ın geçiş güzergahında tedbir alan polis, bölgeye itfaiye ekibini de çağırdı. Polis, uzun süren uğraşlar sonucu TIR'ı Çağlayan kavşağında attığı kapanla durdurmayı başardı. İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.
ERZİNCAN RAMPADAN İNERKEN FRENİ BOŞALAN TIR GÜÇLÜKLE DURDURULDU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
Polis, Sivas, Erzincan, Güncel
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