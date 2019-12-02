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Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
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