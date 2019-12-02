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Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili
6 saat önce
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. - ERZİNCAN
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