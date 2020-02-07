Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika
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Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.

Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
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