Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

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Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili
6 saat önce
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. - ERZİNCAN
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