Erzincan refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Son Dakika

Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

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ERZİNCAN. (DHA)