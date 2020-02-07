Erzincan refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Son Dakika

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Erzincan refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili
6 saat önce
Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatiliERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:51 Kaynak: DHA
Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ERZİNCAN. (DHA)
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