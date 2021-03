Son dakika haberi... Erzincan Sağlık Müdürü'nden camide koronavirüs uyarısı - Son Dakika

ERZİNCAN İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, cuma namazı öncesi vaaz kürsüsüne çıkarak koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Cuma namazı sonrasında da Terzibaba Camisi'nde oluşturulan aşı istasyonlarında, 65 yaş üstü vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı.

Vaka artışlarının yüksek olduğu Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, cuma öncesi vaaz kürsüsüne çıkarak koronavirüs hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Sağlık Müdürü Hirik, "Sizlerden ricam bu süreçte ev ziyaretleri, akraba ziyaretleri çok fazla yapmamanız, ev ortamında en yakınlarınızla bile mümkün olduğunca aramıza 1,5 metreden fazla sosyal mesafe koymanız, çalıştığınız ortamlarda ya da dışarıda kafe ve restoranlarda, yürüyüş yaparken sosyal mesafeye özen göstermeniz, mümkün olduğunca ellerinizi sık sık yıkamanız, ayrıca maskenizi ağzınızı ve burnunuzu tam içine alacak şekilde takmanızdır. Bu kurallara uymanız, hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları salgından koruyacağı gibi sevdiğimiz yakınlarımızın hasta olmasını engelleyecektir. İkincisi Husus ise, hasta olduğumuz zaman eski sağlığımıza dönebilmemiz için tedavi olmaktır ki, biz buna tedavi edici hekimlik demekteyiz. Konuşmamın başında zikrettiğimiz, sağlığımızı korumaya yönelik hususları yerine getirmemize ve her türlü tedbir almamıza rağmen hastalık bizleri yakalayabilir" diye konuştu.

'FİLYASYON EKİPLERİMİZ 7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDA'

Pandemi ile mücadele kapsamında ilaç, maske, dezenfektan, aşı ve diğer her türlü ekipman temininde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını sözlerine ekleyen Hirik, "Yapılmış olan tüm hizmetler ücretsiz olarak en kısa sürede siz değerli vatandaşlarımıza ulaştırıldı. İlimizde yaklaşık 4 bin sağlık çalışanı ile özverili bir şekilde sizlere hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Sahada, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek bir an önce tedavilerine başlanması ve hastalığı hafif atlatması için filyasyon ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerini layıkıyla ifa etmektedirler. Şu an itibari ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde bulunan hastanelerimiz ve aile hekimliklerimizde 182 arayarak randevu alıp aşı olabilmektedirler. Randevu alamayan ya da sağlık tesisine gidemeyecek durumdaki vatandaşlarımızın aşıları sağlık ekiplerimizce evlerine gidilerek yapılmaktadır. Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmasını rica ediyorum. Çünkü aşı olursak hastalığa yakalanma ve hastalığı ağır atlatma riskimiz azalacaktır. Şu an için ilimizde 65 yaş ve üzeri 47 bin aşı yapılmış olup, hala 65 yaş üzeri aşı olmamış yaklaşık 10 bin kişi vardır. Amacımız en kısa sürede hedef nüfusumuzun tamamına ulaşıp aşılarını yapmaktır" dedi.

İl Müftü Vekili Mehmet Susun ise cemaate seslenerek kurallara uymalarını istedi. Namaz sonrası 65 yaş üstü vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı. İkinci doz Covid-19 aşısı olan Cemal Cembekli (69), "Çok güzel bir uygulama, ayağımıza kadar gelip aşı yapıyorlar, Allah Razı olsun" dedi.

Öte yandan aşı olan vatandaşlar oluşturulan bekleme odasında 20 dakika bekledikten sonra evlerine gönderilirken, Terzi Baba Camii'nde oluşturulan aşı alanlarında saat 17.00'ye kadar aşı işlemi devam edecek.