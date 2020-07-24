ERZİNCAN Serinlemek için sulama göletine giren gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Serinlemek için sulama göletine giren gencin cesedine ulaşıldı

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren Cengiz Yıldız (21) bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerinin katıldığı arama çalışması sonucu Yıldız'ın cesedi sabah saatlerinde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çayırlı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki sulama göletinde meydana geldi. İlçede garsonluk yapan Cengiz Yıldız arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine girdi. Bir süre sonra suda kaybolan Yıldız'a ulaşamayan arkadaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri kaybolan gencin bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı. Gece saatlerinde ise Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi bölgeye ulaşarak arama çalışma başlattı. Sabah erken saatlerde yeniden çalışmalara başlayan dalgıçlar bekar olan Cengiz Yıldız'ın cesedine ulaştı. Yakınlarının acı feryatları arasında sudan çıkarılan gencin cesedi morga kaldırıldı.