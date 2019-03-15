Son Dakika Haberleri: Erzincan Silahlı Saldırıda Muhtar Öldü, Afgan Çoban Yaralandı

Erzincan Silahlı Saldırıda Muhtar Öldü, Afgan Çoban Yaralandı

1 saat önce

Silahlı saldırıda muhtar öldü, Afgan çoban yaralandıERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.

Erzincan Silahlı Saldırıda Muhtar Öldü, Afgan Çoban Yaralandı, System.String[]
Silahlı saldırıda muhtar öldü, Afgan çoban yaralandı

ERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.

Olay, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nin Üçpınar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu çobanla birlikte otomobiliyle köyden çıkan muhtar Behsat Çakmak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Muhtar Behsat Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, Afganistan uyruklu çoban ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Afgan çoban, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:19 Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel
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