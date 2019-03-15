Erzincan Silahlı Saldırıda Muhtar Öldü, Afgan Çoban Yaralandı
1 saat önce
Silahlı saldırıda muhtar öldü, Afgan çoban yaralandıERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.
Silahlı saldırıda muhtar öldü, Afgan çoban yaralandı
ERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.
Olay, Erzincan
'ın Tercan
ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nin Üçpınar
köyünde meydana geldi. Sabah
saatlerinde ismi öğrenilemeyen Afganistan
uyruklu çobanla birlikte otomobiliyle köyden çıkan muhtar Behsat Çakmak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Muhtar Behsat Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, Afganistan uyruklu çoban ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Afgan çoban, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:19 Kaynak: DHA
Yeni Zelanda'yı Kana Bulayan Saldırganın Kullandığı Silahlarda Dikkat Çeken Osmanlı Detayı
Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş
Antalya'da Yaşlı Adamı Öldüren Zanlılardan İnanılmaz Sözler: "Umduğumuzu Bulamadık, Adam Bedavaya...
Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu