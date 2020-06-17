Erzincan - Sivas kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika

Erzincan - Sivas kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

ERZİNCAN - Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Sakaltutan Geçidi mevkiinde heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Erzincan - Sivas kara yolu üzeri hafriyattan doldu. Yol kapanınca çift taraflı olarak seyir halindeki araç sürücüleri beklemek zorunda kaldı.

Heyelan nedeniyle kapanan yol ilgili ekiplerin iş makineleriyle temizleme çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.