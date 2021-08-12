Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Erzincan- Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Etkili olan yağışın ardından iki kentin ulaşımının sağlandığı kara yolunun Erzincan'daki Sakaltutan tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Kara yolunun 25. kilometresinde yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, su ile sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti. Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruğuna neden olan heyelan, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

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