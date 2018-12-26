Erzincan-Sivas Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Erzincan- Sivas
kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.
Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Polis
ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: AA
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