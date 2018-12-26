Erzincan-Sivas Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
- Yolda mahsur kalan tırlar Trafik polislerinin yolda kontrol sağlaması Karla mücadele ekiplerinin çalışması ERZİNCAN - Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
- Yolda mahsur kalan tırlar
Trafik polislerinin yolda kontrol sağlaması
Karla mücadele ekiplerinin çalışması ERZİNCAN - Erzincan- Sivas
kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:45 Kaynak: AA
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