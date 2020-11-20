Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

20.11.2020 14:26

Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri yolda tedbir alarak zaman zaman trafiği ulaşıma kapattı.

Erzincan kent merkezinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimler tamamen kardan beyaz örtüyle büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte Sakaltutan mevkiinde adeta kara kış yaşandı. 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kışa hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri de yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri Erzincan - Sivas kara yolu kantarlar mevkiinde güvenlik tedbiri alarak yolun kapanmasına neden olabilecek zincirsiz ağır tonajlı araçları bir süre bekletti. Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yaparak yolda aksamamalar yaşanmaması için çaba sarf ettiler.

Erzincan'dan Osmaniye'ye yük taşıyan tır sürücüsü, "Bugün bir anda kara kış bastırdı. Osmaniye'ye yük taşıyorum. Yolda kaldık. İleride yol bir süreliğine kapanmış. Yol açıldıktan sonra devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği kazada 5 kişi yaralandı. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede çok sayıda araç sürücüsü dinlenme tesislerinde ve yol kenarında yağış duruncaya kadar mola vermek zorunda kaldı.

Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Erzincan, Osmaniye, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan - Sivas kara yolunda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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