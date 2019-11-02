Son Dakika Haberleri: Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor
Son Dakika Güncel Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor

7 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor, System.String[]

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipinin ardından Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hazırlıksız yakalanan bazı sürücülere, araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makineleriyle destek verdi.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise yollarda kar yağışı nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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