Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17'yi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17'yi gördü - Son Dakika

Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17'yi gördü

7 saat önce

Kar yağışının ardından soğukların etkisini arttırdığı Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü.

Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17'yi gördü, System.String[]

Kar yağışının ardından soğukların etkisini arttırdığı Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü.


Erzincan'da soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının ardından soğukların yaşandığı kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Erzurum merkezin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 6, Ağrı'da eksi 12, Ardahan'da eksi 8, Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 7, Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzincan Refahiye ilçesinde sıfırın altında 17, Ardahan Göle'de 15, Ardahan Damal'da 14 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 7 derece oldu.


Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 77, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 65 santimetre ölçüldü. - ERZİNCAN

Refahiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkanına ve aracına molotof kokteyli ile saldırdı
Beyoğlu'nda profesörün cipine giren hırsız: Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:08:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17'yi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]