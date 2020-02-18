Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17'yi gördü - Son Dakika

Kar yağışının ardından soğukların etkisini arttırdığı Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü.



Erzincan'da soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının ardından soğukların yaşandığı kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Refahiye ilçesinde ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Erzurum merkezin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Buzlanma ve çığ uyarısı



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 6, Ağrı'da eksi 12, Ardahan'da eksi 8, Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 7, Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Erzincan Refahiye ilçesinde sıfırın altında 17, Ardahan Göle'de 15, Ardahan Damal'da 14 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 7 derece oldu.



Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 77, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 65 santimetre ölçüldü. - ERZİNCAN