Erzincan soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı - Son Dakika

Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)

ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDI

Erzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Buradaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezavine gönderildi. Adliye çıkışında yüzünü gizleyen zanlının ilk ifadesinde borcundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.