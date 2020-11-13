Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular - Son Dakika

Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular

13.11.2020 10:01
Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular, System.String[]

Erzincan Spor Lisesi yapmış olduğu etkinlik ile bir ilke imza atarak, mezun olan öğrencilerinin yerini alan 9. sınıf öğrencileri yapmış oldukları yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular.

Erzincan Spor Lisesi yapmış olduğu etkinlik ile bir ilke imza atarak, mezun olan öğrencilerinin yerini alan 9. sınıf öğrencileri yapmış oldukları yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular.

Okul idaresi, rehber öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri etkinlikte 9. sınıf öğrencileri kendilerini temsil eden parçaları bir araya getirerek okulun fotoğrafını oluşturarak bir bütünlük sağladılar. Yapılan etkinlik ile ilgili olarak düşüncelerini ifade eden 9. sınıf öğrencisi Buse Algündüz, "Bu okul bana düşmeyi değil düşlemeyi öğretti. Ben bu okuldan mezun olduktan sonra daha iyi yerlere geleceğime inandım. Sadece öğretmen ve öğrenci ilişkisi değil, yeri geldiğin de anne, yeri geldiğinde baba, yeri geldiğinde kardeş gibi ellerimizden tuttular. Ben kendimi bu okulda bu okulun bir parçasıymışım gibi hissediyorum. Bu yüzden spor lisesi diyorum" dedi.

Bir başka 9. Sınıf öğrencisi Şeyda Nur Okumuş, "Ben bu okula Atatürk'ün bir sözü üzerine geldim. Atamız bir sözünde, "ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" demiştir. Bu okula ilk geldiğimde hocalarım, öğretmenlerim, abla ve ağabeylerim bana çok iyi davrandılar. Ben de kendimi burada çok güvende hissettim. Kendimi bu okulun bir parçası olarak hissediyorum" diye konuştu.

Erzincan Spor Lisesine hayalleri olduğu için geldiğini söyleyen 9. Sınıf öğrencisi Aygül Gökdemir ise konuşmasında, "İyi ki hayallerimin peşinden gelmiş ve bu okulu tercih etmişim" dedi.

Spor lisesinin spor faaliyetlerinde başarılarının yanında sosyal, kültürel, akademik, misyon ve vizyon gibi işlevlerde de zengin olduğunu söyleyen 9. sınıf öğrencisi İlayda Söğüt, "okulumuzun disiplini yanı sıra öğretmen öğrenci ilişkisi değil de sıcak yuva ilişkisini aratmadığından şüphem yoktur. Beni geleceğime en iyi şekilde hazırlayan Spor Lisesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okula yeni gelmesine rağmen üst sınıflar tarafından çok iyi karşılandığını hep yardım gördüğünü söyleyen bir başka 9. sınıf öğrencisi Uğur Gün, Okulumuz bir aile ortamını bizlere sağladı. Öğretmenlerimiz çok iyi. İnşallah bu okuldan başarılı bir şekilde mezun olurum. Spor Lisesinin bir parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.

Etkinlik koordinatörü Erzincan Spor Lisesi Rehber Öğretmeni Büşra Tahan ise konuşmasında; "İnsan olarak en temel ihtiyaçlarımızdan birisi güvende olmaktır. Güvende olan insan yeni şeyler dener ve öğrenir. Güvende olmanın koşullarından biri de aidiyet duygusudur. İnsan ait olduğu yerde kendisini güvende hisseder hem mutlu hem de başarılı hisseder.

Başarını sadece not kaygısı veya akademik performans olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Tahan, "Kendimizi ortaya koyabildiğimiz her alan bir başarıdır. Öğrenciler kendini okula ait hissettiğinde görecekler ki başarı kendiliğinden gelecektir. Bu amaçla okulumuza yeni gelen öğrencilerinde artık okulumuzun bir parçası olduğunu görmeleri için "okulumuza hoş geldin, seninle tamamlandık" isimli etkinliği gerçekleştirdik.

Okulumuzu temsil eden yap-boz parçalarını öğrencilerimiz ile birlikte tamamladık. Mezun ettiğimiz her öğrencinin yap-bozdan bir parça eksilttiği ancak yeni gelen 9. Sınıf öğrencilerimiz ile bu eksik parçayı yeniden tamamladığımız mesajını ilettik. Bu somutlaştırılmış yap-boz parçalarının her birinin aslında öğrencilerimiz olduğunu vurguladık. Öğrencilerimizle yap-bozumuz yeniden anlam kazandı ve tamamlandı.

Öğrencilerimizden aldığımız dönütlerle bu etkinliğin öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırma da etkisi olduğunu gözlemledik. Gerek idare, gerek öğretmenler ile bu etkinliğin okulumuzda her sene gelenekselleşmesi ve devam etmesinin faydalı olacağı kanaatine vardık" ifadelerine yer verdi.

"Okulumuzun geliştirmiş olduğu aidiyet ile faaliyetinin tanıtımını siz değerli basın mensupları ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" diyen ve etkinlik ile ilgili bilgi veren Erzincan Spor Lisesi Müdürü Hayati Doğan, "Öncelikle etkinlikte emeği geçen rehber öğretmenime teşekkür ederim. Aidiyet bireyin içinde bulunmuş olduğu toplumda benimsenmesi kabul görmesi ve kendisini ifade edebilmesidir. İhtiyaçlar teorisine göre ihtiyacın en fazla duyulan, özellikle ergenlik döneminde Statü, kişilik ve benlik duygularıdır. Eğer bir toplum bu ihtiyaçları cevap verdiği sürece topluma uyumlu bireyler yetişir. Bizlerde Erzincan Spor Lisesi olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarına, bireysel farklılıklarını göz önün de bulundurarak öğrencilerimizin gelişimleri için uygun ve güvenilir ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz.

Erzincan Spor Lisesi olarak şunu çok iyi biliyoruz. İyi fikirler, iyi düşünceler, alternatif fikirler ile öğrencilerimiz samimi bir ortam bulurlarsa kendilerini ifade edebilirler. Bizler okul yönetimi olarak, öğretmenlerimiz ile birlikte, çocuklarımıza güvenli bir ortam, kendi düşüncelerini ifade edebilecekleri serbest ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular
Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular
Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular
Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular
Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular

Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan Spor Lisesi öğrencileri yap-boz ile okulun fotoğrafını oluşturdular - Son Dakika


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