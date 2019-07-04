Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendi

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Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum

Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri verildi

Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti