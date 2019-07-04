Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendi
35 dakika önce
- Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendiERZİNCAN - Dünya'da nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samurları Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde balık avlarken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
- Erzincan
su samurları balık avlarken görüntülendi
ERZİNCAN - Dünya'da nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samurları Erzincan'ın Kemah
ilçesinden geçen Karasu
Nehri'nde balık avlarken görüntülendi.
Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'ni besleyen bir derede balık avladıkları sırada görüntülenen iki su samurunun neşeli hareketleri ilgi odağı oldu. Amatör bir balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülenen su samurları görüntülerde balık sürüsü ile kovalamaca oynuyor, kimi zaman suyun kenarına çıkarak birbirlerini gözetliyorlar. Balık avlayan iki su samuru daha sonra gözden kayboluyor. Öte yandan nesli koruma altında olan su samuru popülasyonunun bölgede son yıllarda artış göstermesinin sevindirici olduğu kaydedildi.
Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum
Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle 800 bin kişiye tahliye emri verildi
İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor
14 yaşındaki çocuk, oyun arkadaşının ellerini kolonya döküp çakmakla yaktı