Son Dakika Haberleri: Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendi
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Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendi

35 dakika önce

- Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendiERZİNCAN - Dünya'da nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samurları Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde balık avlarken görüntülendi.

- Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendi
ERZİNCAN - Dünya'da nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samurları Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde balık avlarken görüntülendi.
Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'ni besleyen bir derede balık avladıkları sırada görüntülenen iki su samurunun neşeli hareketleri ilgi odağı oldu. Amatör bir balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülenen su samurları görüntülerde balık sürüsü ile kovalamaca oynuyor, kimi zaman suyun kenarına çıkarak birbirlerini gözetliyorlar. Balık avlayan iki su samuru daha sonra gözden kayboluyor. Öte yandan nesli koruma altında olan su samuru popülasyonunun bölgede son yıllarda artış göstermesinin sevindirici olduğu kaydedildi.
Erzincan su samurları balık avlarken görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
Erzincan, Kemah, Yerel
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