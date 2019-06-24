ERZİNCAN SULAMA KANALINA DÜŞEN ATI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
54 dakika önce
ERZİNCAN'da sulama kanalına düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da sulama kanalına düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Erzincan
merkeze bağlı Aydoğu Köyü'nde bir vatandaşa ait at sulama kanalı çevresinde gezerken sulama kanalına düştü. Atı düştüğü yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardıkları atı boğulmaktan son anda kurtardı.
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