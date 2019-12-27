Erzincan TSO 24. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan TSO 24. yerli ve milli otomobile talip oldu - Son Dakika

Erzincan TSO 24. yerli ve milli otomobile talip oldu

6 saat önce

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO), bugün tanıtımı yapılan 24. yerli ve milli otomobile talip oldu.

Erzincan TSO 24. yerli ve milli otomobile talip oldu, System.String[]

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO), bugün tanıtımı yapılan 24. yerli ve milli otomobile talip oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, tanıtım toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz yerli arabamıza tam destek için biz de 24. sedan araca talip olduk" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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