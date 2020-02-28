Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İdlib'de şehit olan 33 askerimizle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, "Ülkemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.



Tanoğlu, taziye mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Türk milletinin, var olduğu günden bu yana vatanı ve bağımsızlığını namusu bilmiş, herhangi bir tehdit karşısında gözünü bile kırpmadan canını feda etmiştir. Bugün de bizlerin huzuru, vatanının bölünmez bütünlüğü ve milletinin bekası için sınır ötesinde görev yapan gözü pek Mehmetçik'imiz, ne yazık ki hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Sadece yüreğimizle değil, tüm varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaklaşık 3 bin üyemizle devletimizin hizmetinizdeyiz." - ERZİNCAN