Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'ndan kandil mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'ndan kandil mesajı - Son Dakika

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'ndan kandil mesajı

6 saat önce

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'ndan kandil mesajı, System.String[]

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.


Tanoğlu mesajında; "Miraç; son Peygamber, insanlığın son kurtuluş reçetesini bizlere aktaran Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) bir gece uykusundan kaldırılarak önce Mescid-i Aksa'ya, daha sonra da Rabbimizin huzuruna çıkarılışın ve orada bizlere lütfedilen faziletlerin bir müjdesidir. Miraç; bize zaman ve mekan mefhumunun ortadan kalktığının, Rabbimizin kudreti karşında hiçbir kudretin olmadığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.


Başkan Tanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Yüce Allah'ın Resulü Miraçta her iki cihanı arasında gezdirilmiş, hem bu dünyada yaşananların karşılığının ebedi dünyada nasıl karşılık bulduğu gösterilmiş hem de bu dünyada neleri nasıl yaparsak diğer tarafta kurtuluşa ereceğimizin reçetesi yazılmıştır. Bugün idrak ettiğimiz beş vakit namaz, bize miracın bir armağanıdır.


Rabbimizin huzuruna durduğumuz ve ona kulluğumuzu gösterdiğimiz namazlarımızın ve kandillerde yaptığımız ibadetlerimizin tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Her geçen gün kirlenen, güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri küçülttüğü, sudan sebeplerle ortaya çıkan savaşların insanları yok ettiği, toplumların sızısının arttığı bu dünyada bu mübarek geceler kurtuluş geceleridir. Bu gecelerin faziletini bilerek idrak etmeli ve Rabbimizden insanlığın kurtuluşunu dilemeliyiz. Duam ve temennim budur. Bu vesile ile Miraç Kandilinizi kutluyor, Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum." - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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