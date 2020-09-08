Erzincan TSO Genel Sekreteri Şule Arslan: "Gönlümüz böyle bir projenin Tarihi İpekyolu üzerinde çok... - Son Dakika

Erzincan TSO Genel Sekreteri Şule Arslan: "Gönlümüz böyle bir projenin Tarihi İpekyolu üzerinde çok...

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şule Arslan, "Gönlümüz böyle bir projenin Tarihi İpekyolu üzerinde çok önemli bir il olan Erzincan'dan geçmesinden yana" dedi.

Erzincan TSO Genel Sekreteri Şule Arslan:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şule Arslan, "Gönlümüz böyle bir projenin Tarihi İpekyolu üzerinde çok önemli bir il olan Erzincan'dan geçmesinden yana" dedi.

Erzincan-Gümüşhane- Trabzon Demiryolu güzergahında bulunan il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odası ile borsaları video konferansla bir araya geldi, güç birliği mesajı verdi.

TTSO organizasyonuyla düzenlenen video konferansa TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası adına Genel Sekreter Şule Arslan, Of Ticaret ve Sanayi Odası adına Genel Sekreter Murat Zırıh, Erzincan - Gümüşhane - Trabzon Demiryolu Platformu sözcüleri Şaban Bülbül ve Mustafa Yaylalı katıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "2018 yılında altyapı proje ihalesi yapılan Erzincan - Gümüşhane - Trabzon demiryolu için proje ilgili kuruma teslim edildi. Beklentimiz bu projenin yatırım programına alınarak devamının sağlanmasıdır. Erzincan - Gümüşhane - Trabzon demiryolunu istememizin ana amacı, ekonomik bölge olan Gümüşhane'deki maden yataklarının işletilmesi, ekonomiye katılması, katma değer yaratılması, buna bağlı olarak istihdamın gelişerek ihracatın artması ve bölgenin sosyo - ekonomik gelişmişliğine katkı sağlanmasıdır. Projenin Erzincan'dan başlayarak Gümüşhane üzerinden Trabzon'a, sahilden de endüstri bölgesi ve lojistik bölgeye uzamasıyla ortaya çıkacak güzergahın ekonomik yönden daha rantabl olacağı açık ve nettir. Bizim üzerinde durduğumuz konu bu doğrultudadır. Projenin yatırım programına alınması konusunda üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay da, 20 milyon TL'ye mal olan uygulama projesinin Devlet Demiryolları'na teslim edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Tarihi ipek yolu üzerinde planlanan 100 yıllık bir proje. Bölgemizin ve ülkemizin en önemli ulaşım ve lojistik noktalarından birinde olan Trabzon'un apayrı bir konumu vardır ve proje hazırlanırken doğru bir karar verilmiştir. Karadeniz'e kıyısı olan bütün devletlerin Ortadoğu, Uzakdoğu ve özellikle Çin'le irtibatının sağlanabileceği en rantabl nokta Trabzon üzerinden Gümüşhane - Erzincan'dır. Tarihi İpekyolunun demiryolu ile taçlandırılması hepimizin beklediği bir hedeftir. Bu proje, bugünün projesi değildir, 100 yıl önce ortaya konulmuş bir hedeftir. Böyle önemli bir güzergahın projesinin bitmiş olduğu noktada biz tam yatırım programına alınmasını beklerken bir başka alternatif üzerinden çalışılmaya başlanmasından Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası olarak fevkalade üzüntü duyduk. Tarihi İpekyolu üzerinde en ekonomik ve rantabl güzergah üzerinde olduğumuzu iddia ediyoruz. İller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması yönünden bir proje yapılacaksa da güzergah yine burasıdır. Bütün bunlar göz ardı edilerek projemizin yatırım programına alınmasını beklerken farklı güzergahların gündeme gelmesini doğru bulmuyorum. Kaynaklar en rantabl şekilde kullanılsın."

"Gümüşhane'nin 7 milyon ton metan maden rezervi var"

Akçay, bu zaman kadar yapılan çalışmalarda faydalı ve rantabl güzergahın Erzincan - Gümüşhane - Trabzon olduğunun ortaya çıktığını da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamuoyunda, 'Sizin oradaki nüfusunuz nedir? Trene kim binecek' şeklinde bir algı var. Bu tren hem yük hem yolcu taşıyacak. Bugün benim bölgemdeki madenlerin uluslararası piyasaya açılabilmesi, madencilerimizin uluslararası piyasa aile rekabet edebilmesi için maliyetlerinin düşük olması lazım. Altyapının rekabet edebilecek şekilde hazırlanması lazım. Gümüşhane hudutları içinde milyonlarca ton metal maden rezervimiz var. Metal madenlerden bahsediyoruz, taştan kayadan bahsetmiyoruz. Bunları işlediğiniz zaman uluslararası piyasaya nasıl aktaracağız. Artık kamyonlarla karayolu taşımacılığıyla yapılan ticaretin rantabl olmadığı, rekabet edebilir olmadığını hepimiz bilmiyoruz. İşadamlarımıza eşit şartlarda ortam hazırlamamız lazım ki dünya ile rekabet edebilsinler. Ülkemizin esas gücü üreten ve istihdam sağlayan özel sektördür. Bunun için özel sektörün önünü açmamız altyapısını hazırlamamız lazım. Tüm bunları gön önünde bulundurarak Erzincan - Gümüşhane - Trabzon güzergahının öncelikli ve önemli güzergah olduğunu düşünüyorum."

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da Erzincan - Gümüşhane - Trabzon demiryolunun bölgenin ekonomik gelişmesinde son derece önemli rolü olduğunu belirterek, gereken tüm adımları atmaya hazır olduklarını vurgularken, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Servet Daltaban ise, "Kilit nokta ve liman şehrimiz Trabzon, sonuçta demiryolunun bağlanacağı ana güzergah Trabzon'dur. Erzincan ve Gümüşhane'nin ekonomik olarak ilerlemesi için güzergahın bu hattan Trabzon'a inmesi gerekir" dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası adına söz alan Genel Sekreter Şule Arslan ise "Gönlümüz böyle bir projenin Tarihi İpekyolu üzerinde çok önemli bir il olan Erzincan'dan geçmesinden yana. Beklentimiz projenin devam etmesidir" diye konuşurken, Of Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Murat Zırıh da, "Bu proje sadece nüfusla değil, bölgenin tarihsel ve ekonomik gelişmesiyle alakalı bir projedir" ifadelerini kullandı.

Erzincan - Gümüşhane - Trabzon Demiryolu Platformu Sözcülerinden Mustafa Yaylalı ise 2009 yılından beri süren bir çalışmanın aslında son aşamasına gelindiğini belirterek, "Proje çalışmaları tamamlandı ve biz bundan sonra uygulama ihalesine geçileceğini beklerken yeni gelişmeler oldu. Dünya ticareti açısından bakarsak Erzincan - Gümüşhane - Trabzon Demiryolu bölgenin kalkınması için çok önemli bir proje olacak. Hep birlikte adımlar atmalıyız" dedi.

Platformun bir diğer Sözcüsü Şaban Bülbül ise Erzincan - Gümüşhane - Trabzon demiryolunun 1880'li yıllarda başlayan bir süreç olduğunu ifade ederek, "Demiryolu proje ihalesine çıkınca umutlanmıştık. Bu gerçekleşti ve proje kamuya teslim edildi. Artık ihaleye çıkarılmasını beklerken böyle bir sürecin başlatılması nedeniyle üzüldük. Erzincan, Kelkit, Gümüşhane, Torul, Maçka, Trabzon halkı olarak beklediğimiz artık ihale tarihinin belirlenmesiydi. Yapım ihalesini beklerken bu işin tekrar sürüncemede bırakılmasının veya alternatiflerinin tartışılmasının bizi 100 yıl geriye götüreceğini düşünüyoruz. İhale tarihinin müjdesinin verilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz için çok müjde verdi. En son doğalgaz müjdesini verdi. Biz bölge insanları olarak bölgenin müjdesinin demiryolu yapım ihalesi tarihi olduğunu ve ihaleye çıkarılması aşaması olarak görüyoruz. Amaç burada yolcu ve yük taşımaktır. Gümüşhane havzasındaki madenlerin, atıl bulunan yer altı kaynaklarının işletilerek ülke ekonomisine değer kazandırılmasıdır. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar da Erzincan - Gümüşhane - Trabzon hattını ön plana çıkarmıştır. Bu bölgedeki limanların, yatırım adasının, Sürmene'deki tersanenin bu demiryoluna nasıl bağlanacağını konuşmamız lazım. Sadece liman taşımacılığı için demiryolu düşünülmesi haksızlıktır. Yer altı kaynaklarının rantabl şekilde çıkarılarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır ana amaç" açıklamasında bulundu. - ERZİNCAN

İpekyolu, Erzincan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan TSO Genel Sekreteri Şule Arslan: 'Gönlümüz böyle bir projenin Tarihi İpekyolu üzerinde çok... - Son Dakika

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