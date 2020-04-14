Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor - Son Dakika

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor

7 saat önce

Erzincan'da Tulum peyniri sezonunun açılması ile birlikte fiyat belirsizliği oluştu.

Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor, System.String[]

Erzincan'da Tulum peyniri sezonunun açılması ile birlikte fiyat belirsizliği oluştu.


Üreticiler, tüccarların koymuş olduğu peynir fiyatının, artan maliyetler ve artan gıda maddelerin fiyatları ile alakasız olduğunu, belirli kişilerin üretici haklarına riayet etmeksizin kendi çıkarları doğrultusunda fiyat koyduklarını söyledi. Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği organizesinde üretici tüccar buluşması gerçekleştirildi. Toplantıda üreticiden peynir alımının 16 TL olması gerektiğini söyleyen peynir tüccarlarına üreticiden tepki geldi ve toplantıdan sonuç alınamadı.


Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş şu ifadeleri kullandı; "Değerli üyelerimiz; bildiğiniz üzere iki aya yakındır Erzincan'ımızın göz bebeği olan tulum peynirimizin taze peynir(teleme) piyasa fiyatını değerinden oluşturmak için canla başla çalışmaktayız. Bunu yaparken bu sektörde istihdam olan hatırı sayılır emekçi insanımızın adına yaptığımız aşikardır. Nitekim sonuca ulaşmak için geçen hafta cuma günü sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak birliğimizin toplantı salonunda girişimcilerinde katılımıyla bir görüşme tertip ettik. Görüşmelerin sıcak ortamda ve saygı çerçevesinde geçmesine rağmen o salondan bizleri tatmin edici bir fiyat çıkmamıştır. Benzeri bile olmayan ve bu mevsimde bizim peynirle birlikte sezonu açılan Güney Doğu da üretilen teleme kilo fiyatı 15.00 TL'nin üstüne çıkarak ortalama %50 fire ile 30.00 TL'nin üzerine mal edilen peynirden bile daha düşük ve bence komik bir rakamla fiyatlandırmışlardır. Erzincan üreticileri olarak bu fiyata tepkimiz oldukça fazladır. Pazarlığın devamı için teklif verdiğimizde ileri bir tarihe, yani peynirin bir kısmını almaya başladıklarında yapabileceklerini beyan etmişlerdir. Şimdi bu pazarlamacı arkadaşlara sizlerinde huzurunda çağrım vardır; Değerli girişimci arkadaşlarım; yıllardır bu sektörde birbirimizden kazançlarımız ve menfaatlerimiz vardır. Artan maliyetler ve artan gıda maddelerin fiyatları bizim ürünümüze de yansıtılmalıdır. Bunun beklentisi her geçen gün artmaktadır. Üretimin sürekliliği için bu şarttır. Verilen düşük fiyat hangi sebebe dayalıdır lütfen bunun açıklamasını yapınız. Evet bugün salgın hastalıkla karşı karşıyayız, ama bizler canımızı hiçe sayarak o hayvanı otlatıyoruz, o sütü sağıyoruz ve ülkemize en iyi şekilde hizmetimizi yapıyoruz. Hastalık sadece Erzincan da yok bütün dünyada var ve bütün dünyada gıda, tarım ve hayvancılık üretimin sürekliliği için el üstünde tutulmaktadır. Bunu fırsat bilip üreticilerimizi mağdur etmeye çalışmayın. ya fiyatlandırmayı yapalım vatandaş gönül rahatlığı ile ürününü size pazarlasın, ya da ürünü almıyoruz deyin bizler kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Alternatif yollar(pazar) aramaya mecbur bırakmayın. Sizleri duyarlı olmaya davet ediyorum.Ramazanın yaklaşması ile bu sorunu ortadan biran evvel kaldırmak bütün üreticilerimizin ortak düşüncesidir. Bu sebeple oruçlar başlamadan 21.04.2020 salı günü aynı sosyal mesafe kuralları doğrultusunda bir görüşme daha tertip ediyoruz. İlgili bütün üye ve girişimci arkadaşlara saygı ile duyurulur." - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:34 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da herkese indirim, Ömer Bayram'a zam!
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 23:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Tulum peynirinde fiyat belirsizliği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]