Son Dakika Haberleri: Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu
Son Dakika Spor Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu - Son Dakika Spor

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu

6 saat önce

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü yıllar önce badminton branşına yaptığı yatırımların meyvelerini misliyle almaya devam ediyor.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu, System.String[]

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü yıllar önce badminton branşına yaptığı yatırımların meyvelerini misliyle almaya devam ediyor.


Ankara da 23-24 Kasım tarihlerinde yapılan büyükler Avrupa Şampiyonası Milli takım seçmesinde rakiplerini yenerek A milli takımına girmeyi başaran Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü altyapısında yetiştirdiği Emre Sönmez, Mehmet Çapar, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, A milli takımda yer alarak Fransa da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeyi hak kazandılar.


Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan sporcular daha önce de ülkemize uluslararası yarışmalar da birçok madalyalar kazandırdı.


Konuyla ilgili bilgi veren antrenör Murad Sönmez, "Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün badminton branşına verdiği maddi ve manevi destekle ülkemiz sporuna büyük bir katkıda bulunarak ülkemize tarihi başarılar getiren sporcuları desteklemek de bu desteklerle birlikte her geçen gün kulüp bünyesinde yeni milli sporcular yetişmektedir." dedi. - ERZİNCAN

Türk Telekom, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans! İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]