Son Dakika Haberleri: Erzincan, Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
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Erzincan, Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

1 saat önce

Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası, 45 ilden 747 sporcunun katılımıyla Erzincan'da düzenleniyor.

Erzincan, Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor, System.String[]
Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası, 45 ilden 747 sporcunun katılımıyla Erzincan'da düzenleniyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası, Erzincan'da start aldı. 3 gün sürecek olan şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcular Erzincan'da mücadele edecekler.

Şampiyonada 45 ilden 224 kız ve 523 erkek olmak üzere toplamda 747 sporcu, 90 antrenör katılıyor. Şampiyona sonrası dereceye giren başarılı sporcuların Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekleri öğrenildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Türkiye, Erzincan, Spor
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