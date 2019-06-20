Son Dakika Haberleri: ERZİNCAN Turnalar, Erzincan'da yavruları ile görüntülendi
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ERZİNCAN Turnalar, Erzincan'da yavruları ile görüntülendi

55 dakika önce

Turnalar, Erzincan'da yavruları ile görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Erzincan'ın Ekşisu Sazlığı'nda yavruları ile birlikte görüntülendi.

Turnalar, Erzincan'da yavruları ile görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Erzincan'ın Ekşisu Sazlığı'nda yavruları ile birlikte görüntülendi. Yaz aylarını sazlıkta geçirecek olan yavru turnalar sonbahar ile birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.
Dünyada, nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yatmak için konaklama alanı olarak kullandığı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, 4 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı kapsamında yeralan Erzincan'da da izlemeye alınan turnalar yavruları ile birlikte görüntülendi. Koruma altında olan bölgede yapılan düzenli gözleme sırasında bir anda annelerinin yanında koşarken görüntülenen turna yavruları yaz aylarını sazlık alanda geçirecek. Sıcak yaz aylarını Erzincan sazlığında geçirecek olan turna ailesi sonbaharla birlikte sıcak ülkelere göçe başlayacak.
ERZİNCAN Turnalar, Erzincan'da yavruları ile görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Erzincan, Güncel
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