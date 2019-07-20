Son Dakika Haberleri: Erzincan Ülkü Ocakları sokak hayvanlarını unutmadı
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Erzincan Ülkü Ocakları sokak hayvanlarını unutmadı

1 saat önce

Erzincan Ülkü Ocakları sokak hayvanları için cadde ve parklara yiyecek ve su bıraktı.

Erzincan Ülkü Ocakları sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]
Erzincan Ülkü Ocakları sokak hayvanları için cadde ve parklara yiyecek ve su bıraktı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından 81 ilde başlatılan sokak hayvanlarına destek kampanyası kapsamında Erzincan'da Ülkü Ocakları Başkanlığı sokak hayvanları için seferberlik başlattı. Ülkü Ocaklarındaki gençler temin edilen hayvan maması, yiyecek ve su kaplarıyla sokak sokak, cadde cadde gezerek hayvanlara mama, yiyecek ve su bıraktı.

Konu ile ilgili bilgi veren Erzincan Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, "Bizler kışın hayvanlar için barınak yapan, hayvanların zorlu yaşamlarına her zaman destek veren bir neslin torunlarıyız. Özellikle bu sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ülkü Ocaklılar olarak sokak hayvanlarına yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi sosyal bir projeye liderlik eden Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş'e teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN
Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
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