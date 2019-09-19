Son Dakika Haberleri: Erzincan ürünleri Ankara'da görücüye çıkacak
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan ürünleri Ankara'da görücüye çıkacak

1 saat önce

Tulum peyniri, Cimin üzümü, bakır ve Refahiye balı gibi Erzincan'a has ürünler, Ankara'da düzenlenecek olan "2. Uluslar Arası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde tanıtılacak.

Erzincan ürünleri Ankara'da görücüye çıkacak, System.String[]

Tulum peyniri, Cimin üzümü, bakır ve Refahiye balı gibi Erzincan'a has ürünler, Ankara'da düzenlenecek olan "2. Uluslar Arası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde tanıtılacak.


Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ve birçok yerli ve yabancı coğrafi işaretli ürünün tanıtılacağı "2. Uluslar Arası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" 19-21 Eylül tarihleri arasında Başkent Ankara'da "Ankara Ticaret Odası" ev sahipliğinde ATO Kongre Merkezinde yapılacak. Kırsal topluluklar için kültürel ve ticari anlamda "yeniden doğuş" anlamına gelen ve kendi topraklarının ürünlerinin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayan coğrafi işaretli ürünlerden Erzincan'ın sahip olduğu; Tulum peyniri, Cimin üzümü, bakır ve Refahiye balını bu arenada taktim etmek ve tattırmak amacıyla Erzincan Valiliği ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan stantla Ankara'da görücüye çıkacak. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, Ankara, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'in, "En büyük hayalim" dediği Ankapark'a haciz geldi
İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor Üniversiteli irem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücüye tahliye 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan ürünleri Ankara'da görücüye çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]