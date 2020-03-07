Erzincan vali arslantaş'tan idlib gazisi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan vali arslantaş'tan idlib gazisi'ne ziyaret - Son Dakika

Erzincan vali arslantaş'tan idlib gazisi'ne ziyaret

7 saat önce

Vali Arslantaş'tan İdlib Gazisi'ne ziyaretERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta Esed rejimince gerçekleştirilen hava saldırısında bacağına ve koluna isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret ederek...

Vali Arslantaş'tan İdlib Gazisi'ne ziyaret

ERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta Esed rejimince gerçekleştirilen hava saldırısında bacağına ve koluna isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Komando Piyade Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü bir süredir gördüğü tedavinin ardından dün gece geç saatlerde memleketi Erzincan'a geldi. Mimarsinan Mahallesi'ndeki babasına ait evde dinlenen gazi Hanözü'nü Vali Ali Arslantaş, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve bazı kurum müdürleri ziyaret etti. Gazi Yusuf Taha Hanözü ile bir süre sohbet eden Vali Arslantaş geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Erzincan vali arslantaş'tan idlib gazisi'ne ziyaret

Komando, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
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