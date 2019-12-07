Son Dakika Haberleri: Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Erzincan'da bugün meydana gelen ve çok sayıda şüphelinin olaya karıştığı kavgayla ilgili Erzincan Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama, System.String[]

Erzincan'da bugün meydana gelen ve çok sayıda şüphelinin olaya karıştığı kavgayla ilgili Erzincan Valiliği'nden açıklama yapıldı.


Açıklamada şu bilgilere yer verildi:


"05.12.2019 tarihinde saat 11.00 sıralarında Nerim Tombul Caddesi üzerindeki Üzümlü duraklarında E.H isimli şahsın Ö.K. tarafından bıçaklanması ile kasten yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda yaralanan E.H. isimli şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, tedavisi devam etmektedir. Şüpheli Ö.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.


05.12.2019 tarihinde meydana gelen olayın devamı olarak 07.12.2019 tarihinde saat 11: 30 sıralarında ilimiz İnönü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi yanında daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen H., ve K., soyisimli aileler arasında "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme" olayı meydana gelmiştir. Olaya karıştıkları tespit edilen 25 şüpheli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalanmış olup, 23 şahıs, alınan beyanlarına müteakip gözaltına alınmıştır. Şahısların alınan doktor raporlarında kesici alet ve darp neticeleri yaralanmalar olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı tespit edilmiştir. Olay esnasında park halinde bulunan 2 araçta ise maddi zarar meydana gelmiştir.


Olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet değişik ebatlarda bıçak, 1 adet sallama, 25 adet sopa, 3 adet muşta ele geçirilmiştir. Ayrıca bugün saat 14.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde H.. ailesinden S.H. ile S.H. isimli bayan şahıslar B.T. isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanmıştır. Yaralılardan S.H.'nin tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şüpheli B.T. ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınmıştır. İki olayda toplam 24 şahıs gözaltına alınmıştır.


Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde istenmeyen üzücü olaylara meydan verilmemesine yönelik önleyici tedbirler, olayın meydana geldiği noktalarda polis ekiplerince alınmıştır." - ERZİNCAN

Erzincan, Üzümlü, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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