Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" milli dayanışma seferberliğine Erzincan sessiz kalmıyor.



Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve siyasi parti temsilcileriyle Valilik Makamında bir toplantı yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Gün, birlik ve dayanışma günü" olduğunu vurgulayarak kampanyaya hep birlikte destek olunmasını istedi.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgını ile mücadele konusunda Türkiye geneli "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" adı ile başlattığı milli dayanışma seferberliğine Erzincan'dan destekler sürüyor. Kampanyaya katılımın ve desteğin artması amacıyla Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri ile Valilik Makamında bir toplantı gerçekleştirdi.



Başta Erzincan'ın korona virüs salgını ile mücadelesi ve bu kapsamda başlatılan milli dayanışma seferberliği hakkında yapılan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, herkesin bu kampanyaya destek olması gerektiğine değinen Erzincan Valisi Ali Arslantaş; "İstemek zordur. Vatandaşım için milletten, ülkem için Allah'tan istemekten çekinmem. Bunun için hep birlikte el ele vererek bu seferberliğe katkıda bulunmanın tam zamanı" dedi



Tarım ve hayvancılık üretimi aksatılmayacak



Dünyada tarımsal üretimde sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çeken Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimin aksamaması için hiçbir kimseye yasak koyulmadığını gerekli önlemler ve izinler alınarak üretimin yapılacağını vurguladı. Tedbirin elden bırakılmaması ve tüm ciddiyetle alınan kararların uygulanması gerektiğine vurgu yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Sürdürdüğümüz mücadelenin akamete uğramaması için üretimin, ilimiz üzerinde tarımsal üretimin aksamadan devam etmesi elzem bir durum. İl ve ilçe seyahat kurallarımıza, Çiftçi Kayıt Sistemini görebilecek tarım il müdürlüğünden yetkili personeller eklenecek. Hayvancılık yapmak ya da Ekim, gübreleme gibi tarımsal faaliyette bulunmak üzere müracaat eden 65 yaş üzeri çiftçilerimize sadece bu amaçla izin belgesi düzenlenecek. Belgede izni süresi, saati, hangi köyün ya da mahallenin arazisinde tarımsal faaliyet için kullanacağı yer alacak. Tarım müdürlüklerimiz tarafından düzenlenecek olan bu belgeleri almak isteyen üreticimiz internet üzerinden ya da telefonla müracaatta bulunabilecek.



Bu konuda muhtarlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz bilgilendirilmiş olup, sadece tarım ve hayvancılık faaliyetinde kullanılmak üzere 65 yaş üzeri vatandaşlara verilen bu belgeler, İl, ya da ilçe merkezine seyahat amaçlı kullanılamayacaktır" dedi



Devletimizin ve milletimizin yanındayız



Salgından dolayı geçici olarak faaliyeti durdurulan işletmelerde çalışanların ve kimsesiz yaşlı vatandaşların zor durumda olduğunu söyleyen Vali Arslantaş, devletimiz mağdur durumda olan herkesin mezhebine, meşrebine bakılmaksızın yardım yaptığını vurguladı. Mükerrer yardımı engellemek için koordineli bir şekilde çalışılması gerektiğini söyleyen Vali Arslantaş, "Bizlere ulaşıp ta destek alamayan kimse kalmamıştır. Sizlere gelen talepleri de yardım yapan kuruluşlarımız ile iletişim halinde olunduğunda herkese eşit şekilde yardım ulaşmış olacaktır.



İşsiz kalan ihtiyacı olanlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma seferberliğine Erzincan olarak elimizden gelen katkıyı sunacağız. Biz Erzincan olarak bu mücadele sürecinde yaptığımız ilkler ile örnek olduk, dayanışma seferberliğinde de örnek olacağımıza inanıyorum. "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına tüm kaymakamlarımız destekte bulundu. Erzincan emniyet teşkilatımızdaki polislerimiz operasyon tazminatlarını bu kampanyaya bağışladı. Din görevlilerimiz, maaşlarından asgari ücret miktarından arta kalan parayı yine bu kampanyaya bağışladılar. Erzincanlı sebze hali esnaflarımız 15 Ton sebze ve meyve poşetleyerek bu kampanyaya destekte bulundular. İşadamlarımız ve Erzincan'da faaliyette bulunan yatırımcı kuruluşlar vermiş oldukları destekler ile duyarsız kalmadılar." dedi



8 bin 258 aileye nakdi yardım yapıldı



Siyasi parti il başkanlarına seslenen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Sizlerin ve sözünüzün ulaştığı tanıdıklarınızla birlikte Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı bu Milli Dayanışma Seferberliğine destek olmanız için bir araya geldik. Şuanda 8 bin 258 aileye bin TL yatırıldı. Burada kimseye bir şey sorulmadı. Sosyal Yardımlaşma Vakfında kayıtlı yardıma muhtaç herkese bu para yatırıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde yapılan ödemeleri almak için vatandaşların aynı anda PTT şubelerine gitmesi yoğunluk ve yakın temas içinde bekleme görüntüleri oluştu. Bu durum bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşturduğundan, yapılacak ödemelerin vatandaşlarımıza 03.04.2020 Cuma bugün saat 10: 00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler, kolluk birimleri, öğretmenler, okul müdürleri ve diğer kamu görevlilerimiz vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacak." dedi



AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ayhan Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Salih Aksu, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile görüşülerek gerekli desteklerin verilmesi noktasında görüşmelerin yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini söylediler. - ERZİNCAN