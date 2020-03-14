Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

6 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Arslantaş, mesajında, insan sağlığının korunması, var olan sağlık sorunlarının giderilmesi, tüm insanlığın ve toplumların en önemli hedeflerinden biri olduğunu bildirdi.


"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden Türkiye'nin, izlediği politikalar sayesinde son yıllarda sağlık alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Arslantaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi hızla yükselmiştir. Gerek sağlık kuruluşlarımızın fiziki imkanlarında gerekse de kullanılan araç, gereç ve tıbbi cihazlarda meydana gelen gelişmeler bu alana verilen önemin açık bir göstergesidir. Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkartılmasında, zamanın şartlarına uygun olarak dizayn edilmiş hastaneler, modern tıbbi cihazlar ve yeni hizmet sunum modelleri önem taşısa da bu alandaki asıl başarıyı getiren ve övgüyü hak eden, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden sağlık çalışanlarımızın vatandaş odaklı özverili ve hoşgörülü bir şekilde çalışarak üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabasıdır."


Vali Arslantaş, insanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar kutsal görevi yerine getirmek için azimle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tıp Bayramı, Erzincan, Türkiye, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!

Son Dakika Haberleri
18:22 Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
18:20 İspanya'da serbest dolaşıma korona virüs sınırlaması getirildi
18:18 ANTALYA Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi-2
18:18 Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
18:18 Rusya'da siyasi mahkumların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:25:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]