Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Arslantaş, mesajında, insan sağlığının korunması, var olan sağlık sorunlarının giderilmesi, tüm insanlığın ve toplumların en önemli hedeflerinden biri olduğunu bildirdi.



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden Türkiye'nin, izlediği politikalar sayesinde son yıllarda sağlık alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Arslantaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi hızla yükselmiştir. Gerek sağlık kuruluşlarımızın fiziki imkanlarında gerekse de kullanılan araç, gereç ve tıbbi cihazlarda meydana gelen gelişmeler bu alana verilen önemin açık bir göstergesidir. Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkartılmasında, zamanın şartlarına uygun olarak dizayn edilmiş hastaneler, modern tıbbi cihazlar ve yeni hizmet sunum modelleri önem taşısa da bu alandaki asıl başarıyı getiren ve övgüyü hak eden, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden sağlık çalışanlarımızın vatandaş odaklı özverili ve hoşgörülü bir şekilde çalışarak üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabasıdır."



Vali Arslantaş, insanı yaşatmayı esas alan bu zor fakat bir o kadar kutsal görevi yerine getirmek için azimle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.