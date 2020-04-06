Son Dakika › Güncel › Erzincan Valisi Ali Arslantaş'tan 'Ziyaretlere ara verin' çağrısı - Son Dakika
Erzincan Valisi Ali Arslantaş'tan "Ziyaretlere ara verin" çağrısı
6 saat önce
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ziyaretlere, altın günlerine ve apartman toplantılarına ara verilmesi çağrısı yaptı.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ziyaretlere, altın günlerine ve apartman toplantılarına ara verilmesi çağrısı yaptı.
Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiği hususunda vatandaşları uyardı.
Arslantaş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kıymetli hemşehrilerimiz. karşılıklı yapılan ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, taziye ve hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. Biz büyük bir aileyiz Erzincan."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:54 Kaynak: AA
Son Dakika Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu