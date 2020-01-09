Erzincan Valisi Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslantaş, mesajında, kamuoyunun bilgilendirilmesinde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, toplumsal farkındalığın artması süreçlerinde bugüne kadar önemli rol üstlenen basının, bundan sonra da bu rolü üstlenmeye devam edeceğine inandığını ifade etti.

Gazetecilerin faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi, bölge insanının gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olduğunu belirten şunları kaydetti:

"Bu kapsamda basın mensuplarımızın yapmış oldukları haberler, yorumlar ve görüşler de çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır. Zaman mefhumu gözetmeksizin, savaş ve afet anları gibi en zor koşullarda bile her zaman mesleklerinin gereğini yerine getirerek kamuoyunun yaşananlardan haberdar olmasını sağlayan basın mensupları, fedakarlık, sorumluluk ve özveri isteyen son derece önemli bir mesleği icra etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlak esaslarına bağlı bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."