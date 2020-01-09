Erzincan Valisi Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Valisi Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Erzincan Valisi Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

6 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzincan Valisi Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslantaş, mesajında, kamuoyunun bilgilendirilmesinde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, toplumsal farkındalığın artması süreçlerinde bugüne kadar önemli rol üstlenen basının, bundan sonra da bu rolü üstlenmeye devam edeceğine inandığını ifade etti.

Gazetecilerin faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi, bölge insanının gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olduğunu belirten şunları kaydetti:

"Bu kapsamda basın mensuplarımızın yapmış oldukları haberler, yorumlar ve görüşler de çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır. Zaman mefhumu gözetmeksizin, savaş ve afet anları gibi en zor koşullarda bile her zaman mesleklerinin gereğini yerine getirerek kamuoyunun yaşananlardan haberdar olmasını sağlayan basın mensupları, fedakarlık, sorumluluk ve özveri isteyen son derece önemli bir mesleği icra etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlak esaslarına bağlı bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Gazeteciler Günü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika
20:48 Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı - Son Dakika
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:53:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Valisi Arslantaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]